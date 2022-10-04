  • USD: 18,54 - 18,58
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...

Enerji krizinin pençesindeki Avrupa, çeşitli tasarruf ve tedbir hamlelerini devreye alırken, İspanya ve Almanya hükümetlerinin 'enerji' gündemli zirvesi dikkat çekti. İki ülke 9 yıl aradan sonra ilk kez hükümetlerarası zirve gerçekleştirecek.

Ekleme: 4.10.2022 - 22:23 Güncelleme: 4.10.2022 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
İspanya ve Almanya hükümetleri iki ülkenin başbakanlarının başkanlığında İspanya'nın kuzeyindeki Coruna kentinde bir araya gelerek, Avrupa'daki enerji sorununu konuşacak. İki ülkenin 9 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştireceği hükümetler arası zirveye, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez ile 8 bakan, Almanya'dan Başbakan Olaf Scholz ile 7 bakan katılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı Avrupa'daki enerji sorununun öncelikli olacağı zirvede ayrıca güvenlik, savunma, ekonomik iş birliği konularının görüşüleceği, yüksek öğrenim ve çalışma konularında ikili anlaşmalar yapılacağı bildirildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, ağustos ayında Almanya hükümetinin olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısına davetli olarak katılmış ve mevkidaşı Scholz ile enerji kriziyle ilgili ikili görüşmeler yapmıştı.

Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...

Cezayir'den gelen gazı İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen, MidCat olarak bilinen ve şu anda rafa kaldırılmış durumda olan gaz hattı projesini tekrardan hayata geçirmek isteyen İspanya ve Almanya, yenilenebilir hidrojenin taşınmasını hedefleyen bu projeyi yeniden aktif duruma getirmek istiyor.

Diğer yandan AB ülkeleri içinde tartışılan doğal gaza tavan fiyat uygulanması tartışmalarında iki ülkenin farklı görüşlerde olduğu biliniyor.

İspanya tavan fiyat belirlenmesinin 'gereklilik' olduğunu savunurken, Almanya ise gaz piyasasına müdahaleye sıcak bakmıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!
DW'nin ikiyüzlülüğü: Almanya'daki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye 'sansür yasası' dediler
Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj!
Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına eleştiri: Oldu olacak şeriat getirilsin
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepk!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını açıkladı
Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar
Biden: Ukrayna'ya yeni güvenlik yardımı bedeli 625 milyon dolar...
Ünlü markadan örnek hareket: LC Waikiki LGBT çağrışımı yapan ürünler üretmeme kararı aldı
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
Son dakika: PKK Suriye'de 15 yaşındaki kalp hastası bir kız çocuğunu dağ kadrosuna katmak için kaçırdı
Putin bu işe çok kızacak! Ukrayna, savaş bölgesindeki sıcak gelişmeyi duyurdu: Geri aldık
CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu
Muhalif kanalda Kılıçdaroğlu'na tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti
Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir kez daha 'Benimle misiniz?' diye sordu
AK Parti'li Özhaseki'den, Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi yoktur
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı