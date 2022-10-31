Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Togg' hazımsızlığı

Yerli ve milli projelere muhalefet kanadından hiç bir destek gelmezken, muhalif gazeteciler de Türkiye'nin göğsünü kabartan atılımlara çamur atmanın derdine düştü.Geçtiğimiz gün seri üretime geçen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, muhalif gazetecilerde hazımsızlık meydana getirdi. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı 'Togg' fotoğrafını paylaşarak, 'Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun' ifadelerine yer vermişti.Özdil'in skandal paylaşımı büyük tepki çekerken diğer CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı ise bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin milli gururu haline gelen Togg'u karalamaya çalıştı.Ataklı 'Görmemişin otomobili olmuş' başlığını attığı yazısında Togg'un 'yerli' olmadığını iddia ederek 'Amaç belli ki bir otomobil fabrikası sahibi olmak adı altında seçime yönelik olağanüstü bir propaganda ve algı yaratmak' ifadelerine yer verdi.Cumhuriyet tarihine geçen yerli otomobil hamlesi ile ilgili hazımsızlığını gizlemeyen Ataklı yazısını, 'Ama ne yazık ki milletçe 'Görmemişin otomobili olmuş' psikolojisi yaşatıyorlar bize.' sözleriyle son verdi.