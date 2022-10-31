CHP'ye katılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı

Eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 'Doğu Masası' çalışmaları kapsamında partiye katılan Şırnak eski Baro Başkanı Elçi'nin rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.Kılıçdaroğlu'nun rozetini takmasının ardından açıklamalarda bulunan Elçi şunları söyledi:'Siyasete girerken belli hedefleri ve amaçları hedef koyarak bu yola girdik. Hem ülkenin temel sorunlarını çözmek, hem de eskiden egemen olan hizmet siyasetini geri getirmek için bu yola koyulduğumu belirtmek isterim. Eksiksiz demokrasiyi getirebilmek için el birliği ile onları yapabileceğimize inanıyoruz'Türkiye'ye 'eksiksiz demokrasi' getireceğini ifade eden Elçi'nin terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlar yapan Elçi'nin örgüte desteğini gizlemediği görüldü.