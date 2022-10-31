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Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı!

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı!
Ekleme: 31.10.2022 - 22:47 Güncelleme: 31.10.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesine paralel olarak dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.

Putin'den Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları üçlü görüşmeye ilişkin açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmede her konuda anlaşma sağlanamadığını fakat temel konularda anlaşmayı başardıklarını ve ortak bildiriyi kabul ettiklerini bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmenin sonunda açıklamalarda bulundu.

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları üçlü görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü belirten Putin, genel kanaatlerine göre çok faydalı bir görüşme yapıldığını kaydetti.

Putin, üçlü görüşmede bazı temel konularda gelecekteki olası anlaşmalar için çok iyi bir atmosfer yaratıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün ortak bildiri kabul ettik. Açıkça söylemeliyim ki her konuda anlaşma sağlanamadı. Daha önce uzmanlar düzeyinde çalışılan bazı konular metinden çıkarıldı. Bununla birlikte, toplantının yararlı olduğu ve durumu bir bütün olarak çözüme kavuşturmak yönünde daha ileri adımlar için koşullar yarattığı yönündeki genel değerlendirmeye katılıyorum. Üstelik 'bütün olarak' derken hem yakın geçmişin olaylarını hem de iki yıl önceki olayları kastediyorum. Her halükarda temel konularda anlaşmayı başardık. Bugünkü müzakerelerimiz ülkelerimizin geleceği konusunda mutabakat sağlayabileceğimizi ortaya koydu. 'Ülkelerimiz' derken Rusya'yı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı ve tüm bölge ülkelerini kastediyorum. Çünkü bu bölgede yaşayan tüm halklar ilişkilerin normalleşmesinden yanadır. Rusya, nihai ve kapsamlı çözüme ulaşılması için her şeyi yapacaktır.'

Aliyev ve Paşinyan'a Soçi'ye geldikleri için teşekkür eden Putin, diyaloğu sürdüreceklerini ve uzun süredir devam eden çatışmaya son vermek için gerekli olan çözümleri aramaya devam edeceklerini bildirdi.
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