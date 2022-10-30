Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.Edirne'nin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri A.M. ve M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.İki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi G.Ç. yakalandı.DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.