Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dokuz ile yarın sabah için toz taşınımı uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı geldi.



DOKUZ İL İÇİN UYARI VERİLDİ



Yarın sabah saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.



İşte o iller...



Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman.



Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.