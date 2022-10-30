korkunç kaza: 1 ölü 14 yaralı

Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 14 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada 27 S 9303 plakalı işçi servisi ile 06 MGG 40 plakalı otomobil çarpıştı.Bir kişi yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.