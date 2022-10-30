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Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aday olmamdan çok korkuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı olacağı yönündeki soru üzerine yorum yapmaktan kaçınırken, “Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olmamdan çok korkuyor” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aday olmamdan çok korkuyor
Ekleme: 30.10.2022 - 14:34 Güncelleme: 30.10.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aday olmamdan çok korkuyor
Seçime aylar kaldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir aday hala belirlenemedi...

6'lı masa aday kaosu yaşarken, öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.

Tele1'den Yılmaz Polat'a konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinden korktuğunu söyledi.

Yorum yapamadı
Polat’ın “Kamuoyunda 6’lı masadan aday olarak sizin isminizin çıkacağına ilişkin kanaatler çok yaygın. Yani en güçlü aday olarak gösteriliyorsunuz” yorumuna herhangi bir karşılık vermeyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan, benden korkuyor”
“Evet, çok korkuyor. Korkmasa, televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım.”

Seçimi kesin kazanmış gibi mesaj yolladı
“Washington, Brüksel ve Londra gibi önemli başkentlere bir mesajınız olacak mı?” sorusu üzerine çok konuşulan Amerika gezisine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ve yönetimi demokratik yollardan gidiyor. Seçimi kaybediyor. Bundan sonraki muhatabınız Millet İttifakı’nın adayı ve yönetimi olacak.” dedi.
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