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İzmir depreminin yaraları sarılıyor: 3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor

İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 5061 konut inşaatının ihalesinin yapıldığını belirten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, "Mansuroğlu, Manavkuyu ve Salhane mahallelerimizde toplamda 1404 konut ile 289 iş yerimizin teslim işlemlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamını depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

İzmir depreminin yaraları sarılıyor: 3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor
Ekleme: 30.10.2022 - 11:12 Güncelleme: 30.10.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
İzmir depreminin yaraları sarılıyor: 3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından inşa edilen konutlara ilişkin TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, bilgi verdi.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yakındaki rezerv alanda inceleme yapan Bıyıkoğlu, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir depremi sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızca toplamda 5061 konut, 357 iş yeri, 1'er adet anaokulu, ilkokul, ortaokul, 2 cami ve genel altyapı inşaatlarının ihalesini gerçekleştirdik. Proje alanlarındaki Mansuroğlu, Manavkuyu ve Salhane mahallelerimizde toplamda 1404 konut ile 289 iş yerimizin teslim işlemlerini gerçekleştirdik" dedi.

Rezerv alandaki sürece ilişkin de Bıyıkoğlu, "Rezerv alan olarak tabir ettiğimiz Şehir Hastanesi'nin üst tarafında toplamda 3657 konut, 68 iş yerinin inşaatına başladık. Bunlardan birinci etaptaki 397 adet konut ve 2 adet iş yerinin teslim işlemlerine başladık. Şu anda 444 konut, 6 iş yerinden oluşan ikinci etap proje alanımızın iskan ve abonelik işlemleri devam etmekte olup, teslim işlemlerine başlayacağız. Geriye kalan 2 bin 816 konut ve 60 iş yerinin ise yıl sonuna kadar etaplar halinde teslim edilmesini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamını depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Rezerv alanın tamamına elektrik, su, doğal gaz gibi alt yapı imkanlarının ulaştığını belirten Bıyıkoğlu, İlgili kurumlarla devir teslim işlemlerini yürütmekteyiz. Ayrıca bölgemizde 1 adet anaokulu, ortaokul, ilkokul ve 2 adet caminin de inşaatları hızla devam etmektedir. Deprem konutlarımız 2 1, 3 1 ve 4 1 olarak tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak 3 1 konutlardır. Bu konutların yapımını tamamladıktan sonra Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımızın koordinesinde hak sahiplerine teslim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca rezerv alanda yeşil alan ihtiyacını da giderecek Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmaları devam etmektedir" dedi. 
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İzmir depreminin yaraları sarılıyor: 3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor
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