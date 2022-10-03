Masterchef'te kim elendi 2022, Çağatay mı, Kaan mı? || Masterchef'te elenen isim açıklandı! 2 Ekim'de Masterchef'te hangi yarışmacı elendi?

Masterchef eleme heyecanı ekranlara geldi. Masterchef'te haftanın eleme adayları elemece gecesinde ilk olarak balkabağı ile yaratıcılık tabağı hazırladılar. Masterchef'te bugün bir isim yarışmaya veda etti. Peki 2 Ekim Masterchef'te kim elendi, hangi yarışmacı?

Masterchef'te; Fatma Nur, Görkem, Şule, Çağatay, Kaan ve Tayfun haftanın eleme adayları arasında yer alıyor. Masterchef'e bir isim veda etti. Elenen isim şeflerin tadım yapmasından sonra belli oldu. Peki 2 Ekim Masterchef'te kim elendi?2 Ekim Masterchef'te eleme heyecanı yaşanıyor. Fatma Nur, Görkem, Şule, Çağatay, Kaan ve Tayfun eleme adayları arasında bulunuyor. Masterchef'te eleme adayları eleme gecesinin ilk turunda balkabağı ile yaratıcı tabaklar hazırladılar. Masterchef'te eleme gecesinin ilk turunda Görkem 1.olarak elenmekten kurtuldu.Görkem'den sonra 2.olarak Masterchef'e devam eden isim Şule oldu. Tayfun ise 3.olarak Masterchef rüyasını sürdürüyor.MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?Son 3'e kalan Çağatay, Fatma Nur ve Kaan ise elenmemek için yarıştılar. Son 3'e kalan isimler arasından potanda ilk kurtulan isim Fatma Nur oldu.Son ikiye ise Çağatay ve Kaan kaldı. Yarışmaya veda eden isim ise Kaan oldu.