  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nefesler tutuldu! Türkiye'nin gurur günü: TOGG seri üretime başlıyor

Türkiye'nin vizyon projesi olan TOGG, Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığu bugün banttan iniyor. 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un üretim tesisinin açılışını yapacak.

Ekleme: 29.10.2022 - 09:37 Güncelleme: 29.10.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda sona gelindi.

Bugün açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOGG'un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek C-SUV modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir pist bulunuyor.

Üretim üssü Bursa Gemlik'te kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan TOGG fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakam taşeron firmalarla birlikte 30 bin kişiyi bulacak.

1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ
Çok geniş bir arazide yapımı tamamlanan Gemlik fabrikasının yıllık üretim kapasitesinde hedef 175 bin araç olarak belirlendi. Orta vadeli hedefte ise 2030 yılında 1 milyondan fazla araç üretilmesi planlanıyor.

5 farklı modelin piyasaya çıkacağı araçlarla fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait bir marka oluşacak.

HIZLI ŞARJ YÜKSEK PERFORMANS
Üretilecek olan son teknoloji araçlar 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobiller, modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak.

Araçlar güncellemeleri 4G ve 5G bağlantılarıyla uzaktan alacak.
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız.
Madenci ailelerine büyük destek: Prim borçları siliniyor koşulsuz aylık bağlanıyor
Nefesler tutuldu! Türkiye'nin gurur günü: TOGG seri üretime başlıyor
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Başkan Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri sevincini milletimizle paylaşacağız
18 bin lira daha verilecek: Promosyonda anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak
Almanya'dan TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya destek: Tutuklanması endişe verici
Ankara'da büyük coşku: Türkiye'nin yüzyılı sayfası açılıyor
Bakan açıkladı! Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti
İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasını atmıştı: TTB Başkanı Fincancı 15 Temmuz'da ABD elçiliğindeymiş
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkındaki fezleke TBMM'de
CHP’li vekiller mahkemeyi basmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı...
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı
Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu