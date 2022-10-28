Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri sevincini milletimizle paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında, enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız' dedi.Erdoğan, 'Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz' ifadelerini kullandı.Erdoğan, 'Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya'dan doğal gazın dağıtımını Türk Akım'la Türkiye'den Avrupa'ya yapacağız' diye konuştu.