  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 28.10.2022 - 14:01 Güncelleme: 28.10.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Ekim saat 11.00'de Bodrum açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmeni kurtardı.Aynı gün saat 21.35'te Bodrum açıklarında, bu defa lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit edilip, ekipler bölgeye sevk edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Almanya'dan TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya destek: Tutuklanması endişe verici
Ankara'da büyük coşku: Türkiye'nin yüzyılı sayfası açılıyor
Bakan açıkladı! Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti
İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasını atmıştı: TTB Başkanı Fincancı 15 Temmuz'da ABD elçiliğindeymiş
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkındaki fezleke TBMM'de
CHP’li vekiller mahkemeyi basmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı...
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı
Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı ilk kez sergilendi
CHP'li İBB, yarısını AK Parti'nin yaptığı projeyi '2020'de açacağız' demişti: Sonunda bugün hizmete giriyor!
İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor
Yine Türkiye'yi hedef aldı! Miçotakis'ten yeni skandal: 'Kırmızı çizgiyi aşmamalı'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan skandal görüntülere tepki: İşte CHP'lilerin hukuk anlayışı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye sözleri: Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider
Türk Tabipler Birliği hakkında ikinci adım; Başsavcılık'tan görevden alınma talep
Robin Brooks: Türkiye ekonomisi patlama yapacak
TBMM Başkanı Şentop'tan bütçe komisyonunu sabote eden HDP'li Gergerlioğlu'na tepki! 'Arkadaşı dışarıya çıkaralım'
CHP'li Yarkadaş açıkladı: Meral Hanım rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi!
Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu