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Sağlıkta devrim yılı olacak! 81 ilde başlıyor: Her kesimi rahatlatacak uygulamalar devreye girecek

Sağlık alanında her kesimi rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 600 bin hastaya evde sağlık hizmetleri ulaştırılacak. Pilot uygulamasına başlanan aile diş hekimliği modeli 81 ilde yaygınlaştırılacak. Ülke genelinde engelli diş tedavi merkezleri açılacak. Kamu hastanelerinde çalışan tüm psikologlara Wechsler (zeki) Çocuklar için Zekâ Ölçeği eğitimi verilecek. Ulusal nadir hastalıklar eylem planı uygulamaya geçirilecek.

Ekleme: 27.10.2022 - 10:30 Güncelleme: 27.10.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Sağlıkta devrim yılı olacak! 81 ilde başlıyor: Her kesimi rahatlatacak uygulamalar devreye girecekÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR: Özel gereksinime sahip çocuklarla ailelerine yönelik Bireysel Hizmet Danışmanlığı Projesi kapsamında eğitimler tamamlanarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Kamu hastanelerinde çalışan tüm psikologlara Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV eğitimi verilecek.

NADİR HASTALIKLAR EYLEM PLANI: Ulusal Nadir Hastalıklar Eylem Planı uygulamaya geçirilecek. Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile Hekimlerinin sorumlulukları artırılacak. Yeni 25 sağlıklı hayat merkezi hizmete açılarak toplam 261 merkeze ulaşılacak.

KANSER TARAMA MERKEZLERİ: Birinci basamak hizmet noktalarındaki kanser tarama merkezi sayısı artırılarak fiziksel erişim yaygınlaştırılacak Birinci basamak sağlık birimlerinde görevli hekimlerin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, koroner arter hastalığı, inme, kronik böbrek yetmezliği, astım, KOAH yönetimi, çok yönlü yaşlı izlemi konularında hizmet içi eğitimler tamamlanacak

ANTİDEPRASANLARA YAKIN TAKİP: Antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulacak. HealthTurkiye çatı markasıyla Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtımı yapılacak.
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