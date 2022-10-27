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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi.

Ekleme: 27.10.2022 - 14:19 Güncelleme: 27.10.2022 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Van'a gelen Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Soylu, beraberindekilerle, helikopter ile Özalp, Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunu, başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesini inceledi.

Çalışmalar hakkında Vali Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve firma yetkililerinden bilgi alan Soylu, daha sonra Kurudere Üs Bölgesi'ne geçti.

Askerlerle bir araya gelen Soylu, sınır hattında görev yapan keşif ve gözetleme araçları hakkında bilgi aldı, elektrooptik sistemleri kontrol etti.

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na giden Soylu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Yunus Ataman ve yetkililerle görüştü, İranlı asker ve turistlerle sohbet etti.
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