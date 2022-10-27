HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir TBMM'deki odasında PKK'ya yakın 'Medya Haber' televizyonunun canlı yayınına katıldı. Taşdemir yaptığı konuşmada PKK'ya ve Türkiye'nin savunma bütçesine ayırdığı bütçeye ilişkin skandal ifadeler kullandı.Taşdemir, Türkiye'nin terör operasyonlarına yönelik ayırdığı bütçeye ilişkin 'Bu bütçe savaşta Kürtlere karşı kullanılıyor' dedi.Taşdemir '2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı.Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz.' ifadelerini kullandı.HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada PKK'ya yönelik operasyonların derhal durdurulması gerektiğini ifade etmişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyali vermesinden rahatsızlık duyan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy tehditler savurdu. Skandal açıklamalara imza atan Özsoy, 'Erdoğan bu savaşa girerse çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır.' dedi.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar 'Bölgesel askeri operasyonların mevcut kanlı girdabın ve karanlık döngünün derinleşmesine yol açacağını hepimiz görmek zorundayız. Bu politikalar, bu ülkenin ve Orta Doğu'da halkların birlikte demokratik bir barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir.' dedi.