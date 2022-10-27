  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 103 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, Menderes ilçesi açıklarında 7 göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 27.10.2022 - 08:55 Güncelleme: 27.10.2022 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili, Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 103 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, Menderes ilçesi açıklarında 7 göçmen kurtarıldı.

25 Ekim günü Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareketli lastik botları durdurdu. Lastik botlar içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 70 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aynı gün Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 33 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Ekipler, aynı gün Menderes ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 7 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için
Osman Gökçek, 'Meral Akşener aday olacak' demişti. Haklı çıktı...
Beyaz Saray'da Biden-Herzog zirvesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hayallerimiz bir bir gerçek olacak
Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü...
Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak
Destici'den başörtüsü düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: İYİ Parti referandumu destekleyecektir
CHP'li Özel'in Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı PKK kanalına konuk olduğu ortaya çıktı!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Yazıcı’dan İBB gerginliğine ilişkin açıklama: Gerekirse dava açacağım
Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı
Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı: Putin'den 'dünya savaşı' mesajı
Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu