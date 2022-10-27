Avrupa Merkez Bankası, faizleri 75'er baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardığı açıklandı

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı



Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.