Avrupa Merkez Bankası, faizleri 75'er baz puan artırdı
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardığı açıklandı
Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.