15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında beynine kurşun isabet ettiğini belirten Aslan, bu yüzden 5 defa beyin ameliyatı geçirdiğini, kurşunun birinin hala beyninde olduğunu ifade etti. Aslan, 5 ay komada kaldığını, daha sonra hayata geri döndüğünü söyledi.Aslan, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümüne ilişkin, 'Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü.15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama Z kuşağı gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Onların sayesinde buradayız. Bayrak inmez, ezan susmaz' diye konuştu.Sosyal medya paylaşımlarında da 15 Temmuz hain darbe girişiminin destansı bir mücadeleyle püskürtüldüğünü vurgulayan Aslan, 'Bu zafer ülkemizi eline geçirmek isteyenlerin ve işbirlikçilerinin 40 yıllık emellerini tarihe gömen zaferdir' ifadelerini kullandı.O gece korkanların, saklananların demokrasiye sahip çıkmadıklarını söyleyen Aslan, özel harekata uçaklarla atılan bombalarla paramparça olup ancak DNA analizi ile kimlikleri tespit edilen kahramanlara dikkat çekti.Aslan, demokrasiye sahip çıkmayıp korkarak o geceyi bir köşeye çekilip izleyenlere ağır eleştirilerde bulunarak, 'Bu şuuru gelecek nesillere nasıl aktaracaklar' sorusunu sordu.Bazıları yaşananları hikâye gibi dinliyor. O gece ülkemizi ele geçirmek isteyen hainler, destansı bir mücadeleyle tarihe gömüldü.Demokrasiye sahip çıkanlar sayesinde buradayız. Z kuşağına bunları anlatmamız lazım.Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainlerce başından vuruldu.103 gün komada kaldı. Beynindeki kurşunla yaşayan Aslan, hainleri püskürten 15 Temmuz ruhunu anlattı.