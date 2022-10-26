  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’yi eleştirerek, “Biri çıkıyor, ’TSK kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK’nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK’ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım” açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak
Ekleme: 26.10.2022 - 18:28 Güncelleme: 26.10.2022 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek, “Biri çıkıyor, 'TSK kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım” dedi.

“Atatürk'ün partisine yakışmıyor”

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, “TSK kimyasal silah kullanıyor” iddiasını CHP'nin de desteklediğini ileri süren İnce, “Seçimde yüzde kaç alacağımızla ilgilenmiyorum, barajı geçeceğimizi biliyorum, neden ilgilenmiyorum? Çünkü haklı olduğumuzu biliyorum. Haklı bir davanın peşindeyiz, kimsenin hakkını yemiyoruz. Doğruya doğru, yanlışa, yanlış diyoruz. Mesela -Ne işimiz var Libya'da- demiyoruz, -Libya'ya asker gönderin- diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, -Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun- demiyoruz. Onun için CHP'den ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti 'Evet' oyu veriyor. CHP 'Hayır' oyu veriyor. Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur” ifadelerini kullandı.
Osman Gökçek, 'Meral Akşener aday olacak' demişti. Haklı çıktı...
Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak
CHP'li Özel'in Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı PKK kanalına konuk olduğu ortaya çıktı!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Yazıcı’dan İBB gerginliğine ilişkin açıklama: Gerekirse dava açacağım
Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı
NATO'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması! Kritik görüşme için gözler Türkiye'de
Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı: Putin'den 'dünya savaşı' mesajı
AK Parti'den 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısına 11 siyasi partiye davet
Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP'deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı
'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
Türk mühendisler tarafından geliştirildi: GIDS sistemi ilk kez görücüye çıktı
CHP'li Özgür Özel 'Kimyasal Silah' iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı! İftiraya 'ifade özgürlüğü' dedi...
Bakan Yanık açıkladı! 3 milyon vatandaş yararlandı
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa etti
Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır
Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı
Yunan gazeteci, Türkiye'nin üç hedefini yazdı
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı
Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu