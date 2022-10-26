  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Kaymaz halterde Avrupa şampiyonu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz, Arnavutluk’ta gerçekleşen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Antalya’da ailesi ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Ekleme: 26.10.2022 - 15:37 Güncelleme: 26.10.2022 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Kaymaz halterde Avrupa şampiyonu oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü halter branşında yer alan Milli sporcu Aleyna Kaymaz, başarıları ile hem ülkemizin hem de Antalya'nın gururu oldu. Aleyna Kaymaz, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu. U-23 Bayanlar 87 kilo kategorisinde yarışan Aleyna Kaymaz 2 altın 1 gümüş madalya kazandı. Milli sporcu koparma müsabakasında 93 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, silkmede 121 kiloluk kaldırışı ve toplamda elde ettiği 214 kiloluk dereceyle iki altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Çiçeklerle karşılandı

Şampiyona sonrasında memleketi Antalya'ya dönen Aleyna Kaymaz, Antalya Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Aleyna Kaymaz, havaalanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Özay, ailesi ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Aleyna Kaymaz, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde karşılanırken, ailesi ile hasret giderdi. Arnavutluk'ta ülkemizin ve Antalya'nın gururu olan Aleyna Kaymaz, karşılama sırasında duygu dolu onlar yaşadı.

Hedef olimpiyatlar

Aleyna Kaymaz'ın hocası Ekrem Celil ise Aleyna'nın çok yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi. Ekrem Celil, "Artık hedefimiz 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara hazırlanmak. Sıkı bir hazırlık dönemi sonrasında olimpiyatlara giderek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Yazıcı’dan İBB gerginliğine ilişkin açıklama: Gerekirse dava açacağım
Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı
NATO'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması! Kritik görüşme için gözler Türkiye'de
Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı: Putin'den 'dünya savaşı' mesajı
AK Parti'den 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısına 11 siyasi partiye davet
Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP'deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı
'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
Türk mühendisler tarafından geliştirildi: GIDS sistemi ilk kez görücüye çıktı
CHP'li Özgür Özel 'Kimyasal Silah' iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı! İftiraya 'ifade özgürlüğü' dedi...
Bakan Yanık açıkladı! 3 milyon vatandaş yararlandı
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa etti
Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır
Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı
Yunan gazeteci, Türkiye'nin üç hedefini yazdı
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı
FETÖ imamının konuşması hain planı ortaya çıkardı
Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
İsveç'ten Türkiye’ye terörle mücadele taahhüdü: Tüm şartları yerine getireceğiz
Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu