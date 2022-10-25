Yeni takımlar netleşiyor! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Bu akşam gerçekleşecek oyun sonrasında yarışmacılardan biri mavi takım kaptanı olmanın yanında dokunulmazlık aldı. Bu akşam MasterChef'te yarışmacılar tulumba tatlısı ile kıyasıya mücadele etti. İşte 24 Ekim Pazartesi MasterChef'te yaşananlar ve yeni takımlar...MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Burak oldu.MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?MAVİ TAKIMBurak - KaptanGamzeGörkemKıvançBarışTolgaAyazKIRMIZI TAKIMTayfun - KaptanBüşraSerpilayMetinYağızBurak KayaFatma Nur