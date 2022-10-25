Yeni takımlar netleşiyor! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 23 Ekim'de yaşanan eleme gecesi sonrasında gözler yeni takımın belirleyecek olan kaptanlık yarışına çevrildi. İşte MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanarak dokunulmazlığı alan isim...
Bu akşam gerçekleşecek oyun sonrasında yarışmacılardan biri mavi takım kaptanı olmanın yanında dokunulmazlık aldı. Bu akşam MasterChef'te yarışmacılar tulumba tatlısı ile kıyasıya mücadele etti. İşte 24 Ekim Pazartesi MasterChef'te yaşananlar ve yeni takımlar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Burak oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Burak - Kaptan
Gamze
Görkem
Kıvanç
Barış
Tolga
Ayaz
KIRMIZI TAKIM
Tayfun - Kaptan
Büşra
Serpilay
Metin
Yağız
Burak Kaya
Fatma Nur
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Burak oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Burak - Kaptan
Gamze
Görkem
Kıvanç
Barış
Tolga
Ayaz
KIRMIZI TAKIM
Tayfun - Kaptan
Büşra
Serpilay
Metin
Yağız
Burak Kaya
Fatma Nur