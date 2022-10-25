Osmaniye’deki yangına havadan müdahale

Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de başlayan yangına müdahaleye devam ediliyor. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan 3 helikopterler ile müdahale ediliyor. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı.Önceki akşam ara verilen havadan müdahaleye, dün sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Yangının 10 hektarlık alanda etkisini sürdürdüğü öğrenildi.