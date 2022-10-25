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Adıyaman’da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da, polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Ekleme: 25.10.2022 - 17:33 Güncelleme: 25.10.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman’da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

1Adıyaman’da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı



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