TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı Stefanchuk ile bir araya geldi

Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi. Westin Otel'de gerçekleşen görüşmede Şentop, savaşta hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için Türk halkının başsağlığı dileklerini ileterek 'Acınızı yürekten paylaşıyoruz.' dedi.Ülke genelinde düzenlenen saldırılarda 10 ve 17 Ekim'de başkent Kiev'in en işlek caddelerinin vurulduğunu görmenin üzüntü verici olduğunu dile getiren Şentop, 'Ayrım gözetmeksizin sivil halkın hedef alınması kabul edilemez.' diye konuştu.'Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteği tamdır.' diyen Meclis Başkanı Şentop, böylesi bir ortamda, Kırım Platformu'nun parlamenter boyutunun bu zirveyle ivme kazanmasını önemsediklerini söyledi.Şentop, Kırım'ın 2014 yılında ilhakını tanımadıklarını ve tanımayacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:'Aynı şekilde, hukuka aykırı şekilde yapılan son sözde referandumları ve ilhak kararını da tanımadık. Bizim için gayrimeşru nitelikte ve yok hükmündedirler. Bunları sadece size değil, Rus muhataplarımıza da aynı açıklıkla söylüyoruz. Bölgemizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu barışa şans vermek yerine, sözde referandumlarla diplomasi masasından uzaklaştıklarını kendilerine ifade ettik.'Türkiye'nin, Ukrayna'ya verdiği desteğin devam edeceğini söyleyen Şentop, bugüne kadar 100 civarında insani yardım tırının bölgeye gönderildiğini belirtti.İş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının kendi kanallarından yaptıkları yardımların da sürdüğünü kaydeden Şentop, savaşın başladığı tarihten bu yana Türkiye'ye 400 binden fazla Ukraynalının giriş yaptığını ve yaklaşık 40 bininin halen Türkiye'de kaldığını ifade etti.Şentop, savaştan sadece Ukrayna'nın değil tüm dünyanın enerji, gıda, ulaştırma gibi pek çok alanda olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek Türkiye'nin bu küresel sorunların giderilmesi için çaba gösterdiğini dile getirdi.TBMM Başkanı Şentop, bu çerçevede Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı sayesinde küresel gıda krizinin etkilerinin hafifletilmesine büyük katkı sağlandığını vurgulayarak 'Tahıl mutabakatının üzerinden 120 günlük sürenin dolmasının ardından uygulanmaya devam edilmesi hepimiz için önemli ve önceliklidir. Batılı dostlarımıza da söylüyoruz. Bu mutabakatın bozulmasına yol açacak bir bahaneye imkan verilmemelidir.' dedi.TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinden bahsederek, Ukrayna-Rusya arasında gerçekleştirilen esir takasının somut sonuç alınan bir konu olduğunu hatırlattı.Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu tarafıyla da en üst düzeyde temasta olduğunu belirterek Türkiye'nin Rusya ile mevcut diyalog kanalının, bölge barış ve istikrarı için bir imkan olduğunu ifade etti.Rusya'yla şu an müzakere masasından uzaklaşılmış olsa da bir noktada müzakere masasına geri dönüleceğini kaydeden Şentop, 'Önemli olan Ukrayna için doğru zamanda o masaya oturmaktır. Bu zamana tabii ki Ukrayna karar verecektir. Komşunuz, stratejik ortağınız, dostunuz ve kardeşiniz olarak Türkiye, bölge barışı için elinden gelen katkıyı sunmaya hazırdır.' dedi.Şentop, 'Türkiye olarak, bu savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde, adil bir barışla, daha fazla can kaybı yaşanmadan, bir an önce sonlanmasını istiyoruz. En temel arzumuz budur.' değerlendirmesinde bulundu.Görüşme sonunda, daha önce planlanan ziyaretinin Türkiye'de meydana gelen bir helikopter kazası nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Şentop, ilk fırsatta Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi.