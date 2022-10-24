Kütahya'da işçi servisi ile pancar yüklü traktör çarpıştı: 13 yaralı

Tavşanlı-Kütahya karayolunun 20. Kilometresi Örenköy mevkiinde Seyitömer Termik Santraline işçi taşıyan servis otobüsünün pancar yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan servis şoförü ve 12 yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıSeyitömer Termik Santrali yetkilileri olayda yaralanan işçilerine gereken destek ve yardımların yapıldığını açıkladı.