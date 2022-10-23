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HDP'den 6'lı masa ile diyalog açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, 6'lı masa ile iletişim sorusuna, "Dört parti ile de heyetlerimiz buluşuyor" şeklinde cevap verirken, ortak aday için de olumlu mesaj verdi.

HDP'den 6'lı masa ile diyalog açıklaması
Ekleme: 23.10.2022 - 10:18 Güncelleme: 23.10.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
HDP'den 6'lı masa ile diyalog açıklaması
2023 seçimlerine 8 ay gibi kısa bir süre kala, partilerin seçim telaşı artıyor.

6'lı masadan hala aday çıkmazken, partiler arası değişiklik yapan isimler de siyasi gündemi hareketlendirdi.

Millet ittifakının çıkaracağı aday merak konusu olurken, Artı TV'ye katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin 6'lı masadaki konumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Heyetlerimiz buluşuyor
Sancar, HDP'nin 6'lı masa ile iletişiminin sorulduğu soruya "Dört partiyle heyetlerimiz buluşuyor" şeklinde yanıt verdi.

Mithat Sancar'ın açıklamalarından satır başlatı;

"Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var.

"Bu olağan bir temas"
Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir.

"Seçim için öneride bulunduk"
Şunu daha açık söyleyeyim; bu temaslar bizim ilan ettiğimiz seçim stratejimizin altını dolduracak düzeyde değil. Bizim belirlediğimiz bir stratejimiz var; 27 Eylül 2021'de bir deklarasyonla bunu açıkladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem de önerdik.

"Açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı..."
Ortak aday için neler bekliyoruz, istiyoruz diye. Neler istiyoruz söyledik; açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık."
HDP'den 6'lı masa ile diyalog açıklaması
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