HDP'den 6'lı masa ile diyalog açıklaması

2023 seçimlerine 8 ay gibi kısa bir süre kala, partilerin seçim telaşı artıyor.6'lı masadan hala aday çıkmazken, partiler arası değişiklik yapan isimler de siyasi gündemi hareketlendirdi.Millet ittifakının çıkaracağı aday merak konusu olurken, Artı TV'ye katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin 6'lı masadaki konumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Sancar, HDP'nin 6'lı masa ile iletişiminin sorulduğu soruya "Dört partiyle heyetlerimiz buluşuyor" şeklinde yanıt verdi.Mithat Sancar'ın açıklamalarından satır başlatı;"Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var.Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir.Şunu daha açık söyleyeyim; bu temaslar bizim ilan ettiğimiz seçim stratejimizin altını dolduracak düzeyde değil. Bizim belirlediğimiz bir stratejimiz var; 27 Eylül 2021'de bir deklarasyonla bunu açıkladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem de önerdik.Ortak aday için neler bekliyoruz, istiyoruz diye. Neler istiyoruz söyledik; açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık."