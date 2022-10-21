Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı

Pensilvanya'da bir köprü açılışına katılan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması bittikten arkasını dönerek boşlukla sohbet etti. Biden daha sonra ise yönünü şaşırdı.

Yaptığı anlam verilemeyen hareketlerle sıkça eleştiren ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha gündemde.Daha önce boşlukla tokalaştığı anlar yankı uyandıran Biden, yine tuhaf hareketler sergiledi.Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Biden, konuşması bittikten sonra arkasını dönerek boşlukla sohbet etti.Kürsüde yönünü şaşıran Amerikan Başkanı, kendi etrafında bir tur döndükten sonra görevlilerin yönlendirmesiyle koşarak sahneden indi.Öte yandan Biden, daha önce de bisikletten düşmesi, boşlukla tokalaşması, sahnede yönünü kaybetmesi, uçağa binerken merdivenlerde sendelemesi ve bir konuşmayı dinlerken uyuyakalmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.