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Tüm şuruplar yasaklandı: 99 çocuğun ölümüne sebep olmuştu

Gambiya'daki öksürük şuruplarının yaklaşık 70 çocuğun ölümünü neden olmasından haftalar sonra Endonezya'da bazı şurupların 99 çocuğun ölümüne neden olduğu şüphesi üzerine yetkililer harekete geçti. Ülkede tüm sıvı ilaçlar ve şuruplar yasaklandı.

Ekleme: 20.10.2022 - 17:07 Güncelleme: 20.10.2022 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Tüm şuruplar yasaklandı: 99 çocuğun ölümüne sebep olmuştuEndonezya, bazı şurupların 99 çocuğu öldüren akut böbrek yetmezliğine bağlı maddeler içermesi nedeniyle tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasakladı. Gambiya'daki öksürük şuruplarının yaklaşık 70 çocuğun ölümünü neden olmasından haftalar sonra Endonezya'da bazı şurupların 99 çocuğun ölümüne neden olduğu şüphesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Bazı şurupların akut böbrek yetmezliğiyle bağlantılı olduğunun tespit edilmesinin ardından hükümet, ülkede kullanılan tüm şurup ve sıvı ilaçların satılmasını ve reçete edilmesini yasakladı. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadakin, “Akut böbrek yetmezliği yaşayan 5 yaşın altındaki çocuk hastaların kullandığı bazı şuruplarda bulunmaması gereken ya da olması gereken miktardan fazla etilen glikol ve dietilen glikol içerdiği kanıtlandı” ifadelerini kullandı. Sadikin, aynı kimyasal bileşiklerin yerel olarak kullanılan bazı şuruplarda da bulunduğunu aktardı.

Endonezyalı yetkililer, akut börek yetmezliğine neden olduğu düşünülen şurupların markalarını ise açıklamadı. Dünya Sağlık Örgütü, Gambiya'da Hintli bir firma tarafından üretilen şurupların 70 çocuğun hayatını kaybetmesi ihtimali üzerine bir uyarı yayınlamıştı. Hintli ilaç şirketinin ürettiği şurupların kabul edilemez seviyede dietilen glikol ve etilen glikol içerdiği ve şurupların akut böbrek yetmezliğine neden olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Endonezya'da tüm şuruplar yasaklandı. 99 çocuğun ölümüne sebep olmuştu.

Tüm şuruplar yasaklandı: 99 çocuğun ölümüne sebep olmuştu



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