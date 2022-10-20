Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi içi boş bir gezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin, "İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi?" açıklamasında bulundu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya gelip, soruları yanıtladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi ile ilgili de konuşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim." diye konuştu.