Kabine üyelerinden trafik kazası geçiren Yıldırım ve Ayrım için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarında, Yıldırım, Ayrım ve Yıldırım'ın korumasına geçmiş olsun dileklerini iletti.