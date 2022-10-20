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Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da 2016 yılında kendisine ait gecekonduyu bir kişiye kiraya veren ev sahibi yıllar sonra evine girince gözlerine inanamadı. Evin tüm odalarının çöpten toplanan malzemeler ile doldurulduğunu gören ev sahibi odaların içerisinde adım atmakta zorlandı. Kiracı Hüsamettin Yokuş, evdeki eşyalarla ilgili, “Birisine lazım olur diye düşündüm" dedi.

Ekleme: 20.10.2022 - 14:11 Güncelleme: 20.10.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde yaşayan Hüseyin İşler, 6 yıl önce gecekondu evini Hüsamettin Yokuş'a kiraladı. İşler, Yokuş'un maddi durumunun yetersiz olması nedeni ile şahıstan zaman zaman da kira almadı. Son günlerde komşulardan kötü koku şikayeti alan İşler, durumu kiracısına iletti.

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Şikayetlerin artması üzerine evini kontrol etmek isteyen adam eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrolde evin tüm odalarının dışarıdan toplanan eşyalar ile doldurulduğu görüldü. Evinin odalarında adım atmakta zorlanan Hüseyin İşler, evinin boşaltılmasını istedi.

'Bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok'

Yaşananları anlatan Hüseyin İşler, “Evi 2016 yılında kiraladık. 'Madde bağımlıları gelmesin' diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm. Kokudan içeride durulmayacak. Bir insan burada nasıl yaşar? Kiracımız kendisini çok acındırıyor ama bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Evde adım atmakta zorlandım. Tamamen evi doldurmuş, kendisi ile alakası olmayan eşyalar ile evi çöp ev haline getirmiş. Ne varsa alarak eve yığmış. Kapı pencere kapalıydı. Keşke böyle yapmasaydı, bizim kendisinden maddi bir beklentimiz de yoktu. Böyle olmasa oturmasını isterdik. Yan tarafta oturan kiracılara bedava oturduğunu söylemiş. Gariban diye sahip çıkmak istedik. Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bilsek daha önce harekete geçerdik' dedi.

'Böyle yaşamaya alıştım'

Anlattıklarıyla yürekleri burkan kiracı Hüsamettin Yokuş ise, “2016 yılında evi kiraladım. Ben kendi rızam ile evden çıkıyorum. Şimdiye kadar beni idare ettiler. Allah razı olsun. Artık ne diyebilirim. Yolda gidip gelirken bulduğum eşyaları buraya getirdim. 'Birisine lazım olur' diye düşündüm. Ben çok yokluk çektim. Böyle yaşamaya alıştım. Hastayım, bir gelirim de yok. Ben bulduğum eşyaları yıkayıp bırakıyorum. Bunlar benim işime yaramaz, başkalarının işine yarar' sözlerine yer verdi.

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