  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ'de indirim açıklaması: Kampanyadan yararlanan kişi sayısı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasından yararlanan kişi sayısını açıkladı. Kurum, "TOKİ'mizle vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. 23 Eylül'de başlayan, dün sona eren indirim kampanyamızdan 38 bin 532 vatandaşımız yararlandı." dedi.

Ekleme: 20.10.2022 - 15:15 Güncelleme: 20.10.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ'de indirim açıklaması: Kampanyadan yararlanan kişi sayısı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dün sona eren yüzde 25 indirim kampanyasından 38 bin 532 kişinin yararlandığını bildirdi.

İŞTE İNDİRİMDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TOKİ'mizle vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. 23 Eylül'de başlayan, dün sona eren indirim kampanyamızdan 38 bin 532 vatandaşımız yararlandı. 35 bin 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu. Ne yapıyorsak milletimiz için.' bilgisini paylaştı.

Öte yandan TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut ve iş yeri sahipleri için 23 Eylül-19 Ekim 2022 arasında borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim kampanyası düzenlendi.

30 Haziran 2021 tarihinden önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı. Bu dönem ise kampanyadan 38 bin 532 kişi yararlanırken, yüzde 83,87'si borçlarını kapattı.

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için de esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 275 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları ödemelerle indirimden faydalandı.
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Elon Musk'tan sosyal medyayı sallayan SİHA açıklaması!
Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi içi boş bir gezi
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
Adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyormuş
MSB: Kimyasal silah TSK envanterinde bulunmamaktadır
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması: Kendi sınıfında piyasada rekabet edecek
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz
Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak
100 örgüt yöneticisine çarpı! MİT tek tek indiriyor
Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.