Yunan analist Türkiye'ye saldırırken Kılıçdaroğlu'nu referans aldı

Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun'un test atışını küçümsemeye çalışan Yunan analist Kostas Iatridis "Türkiye güç gösterisi yapıyor" dedi. Iatridis CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'lerle ilgili geçmişte yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Roketsan'ın geliştirdiği füze, Yunan medyasının bir numaralı meselesi haline geldi.ERT televizyonuna konuk olan savunma analisti Kostas Iatridis, Sinop açıklarında 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vuran füzeye dair konuştu.Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını 'önemsiz' göstermeye çalıştığı görülen Iatridis, 'tezini öne sürdü.Iatridis,şeklindeki görüşlerini ortaya attı.Türkiye'nin hava savunma sistemi olmadığını söyleyen Yunan uzman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı bir açıklamayı işaret etti.Kostas Iatridis,diye ekledi.Rusya'dan hava savunma sistemi satın alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu,ifadelerini kullanmıştı.