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Şanlıurfa'da korkunç olay! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ekleme: 19.10.2022 - 14:23 Güncelleme: 19.10.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da korkunç olay! Öldüresiye dövüp videoya kaydettilerŞanlıurfa'ndaki olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dolutepe kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında kırsal mahallenin içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavga bittikten sonra eline sopa alan şahıslar, tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan Cemil Ç.'nin (53) yanına gitti.

DARP ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Cemil Ç.'yi darp etmeye başlayan şahıslar, o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde sopalar olan şahısların yerdeki Cemil Ç.'ye vurması ve araya girenlerin ayırmak istemesi yer alıyor. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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