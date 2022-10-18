Japonya’da dağcı, karşılaştığı ayıyı tekme tokat dövdü

Japonya'nın merkezinde bulunan Chichibu şehrindeki Futago Dağı'na tırmanan dağcı, karşısında ayıyı görünce şoka girdi.Üzerine doğru koşan ayıyı görünce, can havli ile tepki verdi.Paniğe kapılan dağcı, ayıya bir anda tekme tokat saldırmaya başladı.Bir yandan çığlıklar atan dağcı, diğer yandan kendisine saldıran ayıyı itip düşürdü.Dağcı ile ayının mücadelesi, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Görüntülerde, yavru bir ayının daha bölgede olduğu görüldü.Saldırıya geçen ayının anne olduğu, yaşam alanını korumak için saldırmış olabileceği değerlendirildi.