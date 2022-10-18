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FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye düşmanlığı her fırsatta hareketlerine yansıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Yunan televizyonlarında Türkiye'yi hedef almasının ardından yeni bir rezilliğie daha imza attı. Enes Kanter her fırsatta Türkiye'ye karşı provokasyonun dozunu arttıran Yunanistan'ın bayrağının asılı olduğu bir direğe sarılarak poz verdi.

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı
Ekleme: 18.10.2022 - 11:23 Güncelleme: 18.10.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı
Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra alçak FETÖ'cülerin önemli kaçış noktalarından Yunanistan'a en büyük destek yine sahiplendiği FETÖ'cülerden geldi.

Hain terör mensupları Ege ve Akdeniz'deki Avrupa'nın desteğini de arkasına alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan'ı savunur pozisyona geçti.

Onlardan biri de ABD Basketbol Ligi NBA'de oyunculuk yapan teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter.

Yunan bayrağına sarıldı
Belli aralıklarla Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.

Hain FETÖ'cü Kanter bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi. Yunanistan'a giden Kanter Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. İngilizce 'Merhaba Yunanistan' notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı
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