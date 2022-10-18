Erdoğan'ın masasındaki son anket! Hamza Dağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarını açıkladı. Dağ, AK Parti'nin oy oranının yüzde 41,9 olduğunu söyledi.Muhalefet, acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyor. Komisyon oluşturuldu, düzenleme yapılacak. Bu konuda bir ihmal varsa sonuna kadar soruşturma yürüyecek.Sosyal medya şirketlerinin, ülkenizin mahkemesinin aldığı karara uyma ve yapmama gibi kültürü oluşmuş.Burada özel kasıt aranıyor. Siz, gerçeğe aykırı bir beyanı bilerek ve isteyerek toplumda kargaşa oluşturacak şekilde paylaştığınız zaman bu hükümden ceza alırsınız.Muhalefetin bu konuda Anayasa Mahkemesiyle alakalı son iki ayda yaptıkları iki harekete dikkati çekmek istiyorum. e-Ticaret Kanunu'na destek verdiler, AYM'ye gidip kamuoyuyla paylaşmadılar. Şimdi davulla zurnayla Anayasa Mahkemesine gidiyorlar. Bu çelişkiyi vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum.En son 2 Ekim'de bir araya geldiler. Bir buçuk ay bir araya gelmemeleri kendi medyaları tarafından eleştirilmişti. O zaman 15 günlük bir süre koymuşlardı. 15 günlük süre bu pazar doldu. Bu bile 6'lı masanın dağıldığını gösteriyor. Ne kadar ortak aday çıkaracağız diyorlarsa da o konuda uzlaşı çok net görünmüyor.Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ifadeler ortaya koyuyor. Yine kendi partisinden belediye başkanlarından milletvekillerine kadar arkasında olmadıklarını sorguluyor. Sanki Meral Akşener'in icazetiyle adaylık ister gibi bir hal ortada duruyor.Bizim esas gündemimiz 6+1'li masanın çıkaracağı aday değil. Bizim adayımız belli. Kampanyamız gün gün belli.Geçen hafta Ar-Ge Başkanımız bir açıklama yapmıştı. En son yaptığımız araştırmada AK Parti yüzde 41,9 oy oranında. Bizim için bundan daha önemli olan trendlerdir. Trendler hangi noktada ilerliyor, ona göre yol alırız. 3, 4 aylık süreçte Cumhur İttifakı'nın oylarının yükseldiğini görüyoruz.