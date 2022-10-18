Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a bağımsızlık günü tebriği...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları ifade etti:'Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.'Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum