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3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!

İBB yönetimi, AK Parti döneminde inşasına başlanan, bütün donanımları alınan ancak seçimden hemen sonra durdurulan Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nın 3 yıl sonra açılışını yaptı. Ancak Ekim ayı İBB meclisinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı açılış töreninin ardından fabrikanın ekmek üretmediği öne sürüldü. İBB Meclisi'nde konu üzerine açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, “Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti Şu an ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz" dedi.

3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!
Ekleme: 17.10.2022 - 16:17 Güncelleme: 17.10.2022 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, seçim sürecinden sonra durdurduğu projelerden biri olan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmalar, İBB meclisinde yoğun eleştirilerde bulunan AK Parti grubunun etkisiyle 2019 yılında yeniden başladı. AK Parti döneminde 310 milyon TL harcanan ve bütün donanımları alınan fabrika 23 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programla açıldı. Ancak fabrikanın o açılış sonrasında bir daha ekmek üretmediği ortaya çıktı.

"EKMEK ÜRETMEYEN BİR FABRİKADAN BAHSEDİYORUZ"

İBB Meclisi Ekim ayı görüşmelerinde konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "2018 yılında CHP'nin iç borçlanma talebine ben, Doğan bey ve Tarık bey de o zaman meclis üyesiydik. Arkadaşlarımız Hadımköy'deki ekmek fabrikasının iç borçlanmasına 'Hayır' demişlerdi. Biz burada oy çokluğu ile o iç borçlanmayı geçirmiştik. Birinci sorum, Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor? Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız? Bu soruları cevaplarsanız iyi olur. Çünkü o dönem halk ekmek kuyrukları üzerinden hakikaten ciddi üzücü bir istismar süreci devam etti. Size bir de yetki vermiştik Halk Ekmek büfelerinin açılmasıyla ilgili. O yetkiye istinaden kaç tane büfe açtınız? Bu arada o Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti. Şu an ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz."

Öte yandan, fabrikadaki personelin ise diğer Halk Ekmek fabrikalarında çalışanlar olduğu sadece 1 günlük için Hadımköy'deki fabrikaya getirildikleri, açılış sonrasında tekrar sabit çalıştıkları fabrikalara gönderildikleri öne sürüldü.
3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!
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