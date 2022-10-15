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İstanbul'da 24 katlı lüks rezidansta büyük yangın: Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu

İstanbul Fikirtepe'de bulunan 24 katlı lüks bir rezidansta yangın çıktı. Yangının binayı komple sardığı görüntülere yansıdı. Rezidansta kaç kişinin olduğu ve yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

Ekleme: 15.10.2022 - 22:10 Güncelleme: 15.10.2022 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 24 katlı lüks rezidansta büyük yangın: Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştuAlınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bina sakinleri tahliye edildi.


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