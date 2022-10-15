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Bartın'da maden ocağında patlama! 22 vatandaşımız hayatını kaybetti!

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bartın'da maden ocağında patlama! 22 vatandaşımız hayatını kaybetti!
Ekleme: 15.10.2022 - 00:23 Güncelleme: 15.10.2022 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
Bartın'da maden ocağında patlama! 22 vatandaşımız hayatını kaybetti!
Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın'da maden ocağında patlama! 22 vatandaşımız hayatını kaybetti!

CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kaybının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

"Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz.

Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti."
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