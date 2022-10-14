Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Ziyaretlerine Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, esnaf ve halkla buluştu.Burada açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. 'Memleket Partisi olarak ne Amerikancı ne de Rusçu değiliz önce bunu belirtelim' diyen İnce, şunları kaydetti:Gazetecilerin, 'Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saati' iddialarıyla ilgili sorusuna 'Bilemiyorum' yanıtını veren İnce, daha sonra cuma namazını kılmak için İznik ilçesine geçti.