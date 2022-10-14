  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretindeki Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Ekleme: 14.10.2022 - 16:02 Güncelleme: 14.10.2022 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Ziyaretlerine Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, esnaf ve halkla buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. 'Memleket Partisi olarak ne Amerikancı ne de Rusçu değiliz önce bunu belirtelim' diyen İnce, şunları kaydetti:

'Dünyada bir savaş var, Ukrayna-Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan'ın ekonomi, eğitim, tarım, mülteci politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır eleştiriyoruz ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında taraf kalmayı, bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi; 2'nci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa, Türkiye'yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize 'doğru', yanlış bildiğimize 'yanlış' diyoruz ama gidip Amerika'da ‘Ukrayna'nın tarafında olmalıyız' deyip, Türkiye devletinin bu tarafsız kalıp ara bulucu politikasını yerle yeksan etmek, Amerika'ya göz kırpmaktır. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip ‘Ukrayna'dan yana olmalıyız' demek; ‘Biz Amerika'dan yana olmalıyız' demektir, Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir, güneyimizdeki YPG/PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan'ı desteklemiyoruz. Erdoğan'ın politikalarına şiddetle karşıyız ama Ukrayna-Rusya savaşında yürütülen tarafsız kalma, ara bulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa'nın partisinin genel başkanı, 2'nci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat, Amerika'ya göz kırpıyor. Erdoğan'ı da Kılıçdaroğlu'nu da birlikte göndereceğiz.'

Gazetecilerin, 'Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saati' iddialarıyla ilgili sorusuna 'Bilemiyorum' yanıtını veren İnce, daha sonra cuma namazını kılmak için İznik ilçesine geçti.


Yunan basını panikte! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunanistan'ı yine karıştırdı
Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar...
Bakan Kurum: Depozito iade sistemini Türkiye'nin dört bir yanında milletimize sunacağız
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İcazet almaya gidiyor!
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi dönüşünde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi
'Dünyanın en büyük gaz merkezi Türkiye!' çıkışı İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Şimşek'i rahatsız etti
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Olumlu sonuçlanması için gayret ediyoruz, alternatifler var
CHP'de savaş! CHP'li vekil Fikret Şahin ilçe başkanını hapse attırdı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!