  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Liz Truss: Başbakan olarak devam etmeye kararlıyım

İngiliz Başbakan, Maliye Bakanı Kwarteng'in görevine son vermesinden sonra açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 14.10.2022 - 17:48 Güncelleme: 14.10.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Liz Truss: Başbakan olarak devam etmeye kararlıyım
İngiltere'de "mini bütçe" krizi istifaya yol açtı.

Ekonomi politikaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevinden alınırken, yerine Jeremy Hunt atandı.

Kabinede yaşanan hareketliliğin ardından konuşan Başbakan Liz Truss, istifa çağrılarını reddetti.

"Verdiğim sözleri görmeye kesinlikle kararlıyım"

Başbakan olarak kalmaya kararlı olduğunu vurgulayan Truss, "Karşılaştığımız fırtınaya rağmen, daha yüksek bir büyüme, daha müreffeh bir Birleşik Krallık sağlamak için verdiğim sözleri görmeye kesinlikle kararlıyım." dedi.

Truss, "İnsanların bu kış yüksek faturalarla karşı karşıya kalmamasını sağlamak için enerji fiyat garantisini halihazırda sağladık." diye konuştu.

Truss: Kararlı şekilde hareket etmem doğruydu

Geri adım attığı vergi planına değinen Truss, "Yaşadığımız sorunlar karşısında ekonomik istikrarımızı sağlamak için kararlı bir şekilde hareket etmem doğruydu." ifadesini kullandı.

BBC'nin haberine göre, son günlerde İngiliz ekonomisinde yaşanan türbülansa rağmen ekonomik istikrarı sürdürdüklerini savunan Truss, "Bugün yaptığım şey, ekonomik istikrara sahip olduğumuzdan emin olmak." diye ekledi.

Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var!
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşmalar! Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Cüneyt Özdemir ABD'de sekiz saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'na sordu: Yanında gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun bu gizem ne?
Putin 'Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki
Yunan basını panikte! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunanistan'ı yine karıştırdı
Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar...
Bakan Kurum: Depozito iade sistemini Türkiye'nin dört bir yanında milletimize sunacağız
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İcazet almaya gidiyor!
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi dönüşünde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!