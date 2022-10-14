Liz Truss: Başbakan olarak devam etmeye kararlıyım

İngiltere'de "mini bütçe" krizi istifaya yol açtı.Ekonomi politikaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevinden alınırken, yerine Jeremy Hunt atandı.Kabinede yaşanan hareketliliğin ardından konuşan Başbakan Liz Truss, istifa çağrılarını reddetti.Başbakan olarak kalmaya kararlı olduğunu vurgulayan Truss, "Karşılaştığımız fırtınaya rağmen, daha yüksek bir büyüme, daha müreffeh bir Birleşik Krallık sağlamak için verdiğim sözleri görmeye kesinlikle kararlıyım." dedi.Truss, "İnsanların bu kış yüksek faturalarla karşı karşıya kalmamasını sağlamak için enerji fiyat garantisini halihazırda sağladık." diye konuştu.Geri adım attığı vergi planına değinen Truss, "Yaşadığımız sorunlar karşısında ekonomik istikrarımızı sağlamak için kararlı bir şekilde hareket etmem doğruydu." ifadesini kullandı.BBC'nin haberine göre, son günlerde İngiliz ekonomisinde yaşanan türbülansa rağmen ekonomik istikrarı sürdürdüklerini savunan Truss, "Bugün yaptığım şey, ekonomik istikrara sahip olduğumuzdan emin olmak." diye ekledi.