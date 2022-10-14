İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek. Yurdun iç ve batı kesimlerinde normallerinin de altına inecek sıcaklıklarla birlikte Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil birçok kentte sağanak yağışların görülebileceğini bildirdi. Rapora göre İstanbul, 15 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Yurt geneli yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık tahmine göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.İç kesimler hariç, yarın yurdun büyük bir çoğunluğunda sağanak geçişleri görülecek. Yağışların, Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'de şiddetli olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in batısındaysa kuuvetli rüzgar etkili olacak. Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor. Kuzey Ege'deki rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.Meteoroloji, deniz ulaşımında aksamaların meydana gelebileceği belirterek bir uyarıda bulundu. Yarın başlayacak yağışların, hafta sonu daha da etkili olarak yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.