  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı: 75 km hızı bulacak...

Ekleme: 14.10.2022 - 09:44 Güncelleme: 14.10.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek. Yurdun iç ve batı kesimlerinde normallerinin de altına inecek sıcaklıklarla birlikte Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil birçok kentte sağanak yağışların görülebileceğini bildirdi. Rapora göre İstanbul, 15 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Yurt geneli yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık tahmine göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

ŞİDDETLİ SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

İç kesimler hariç, yarın yurdun büyük bir çoğunluğunda sağanak geçişleri görülecek. Yağışların, Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'de şiddetli olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in batısındaysa kuuvetli rüzgar etkili olacak. Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor. Kuzey Ege'deki rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın, pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR OLABİLİR

Meteoroloji, deniz ulaşımında aksamaların meydana gelebileceği belirterek bir uyarıda bulundu. Yarın başlayacak yağışların, hafta sonu daha da etkili olarak yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.








 


Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi dönüşünde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi
'Dünyanın en büyük gaz merkezi Türkiye!' çıkışı İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Şimşek'i rahatsız etti
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Olumlu sonuçlanması için gayret ediyoruz, alternatifler var
CHP'de savaş! CHP'li vekil Fikret Şahin ilçe başkanını hapse attırdı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Kılıçdaroğlu’nun “PayPal’ı yasakladılar” sözleri yalan çıktı! Kendileri reddetmiş!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman Marshall Vakfı’na ziyaret
PKK'nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP'li milletvekilleri yapmış
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı: 40 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden Asya Girişimi' vurgusu...
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu
CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı!
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!