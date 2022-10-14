İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı: 75 km hızı bulacak...
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek. Yurdun iç ve batı kesimlerinde normallerinin de altına inecek sıcaklıklarla birlikte Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil birçok kentte sağanak yağışların görülebileceğini bildirdi. Rapora göre İstanbul, 15 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Yurt geneli yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık tahmine göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.
ŞİDDETLİ SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI
İç kesimler hariç, yarın yurdun büyük bir çoğunluğunda sağanak geçişleri görülecek. Yağışların, Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'de şiddetli olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in batısındaysa kuuvetli rüzgar etkili olacak. Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor. Kuzey Ege'deki rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Fırtınanın, pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.
DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR OLABİLİR
Meteoroloji, deniz ulaşımında aksamaların meydana gelebileceği belirterek bir uyarıda bulundu. Yarın başlayacak yağışların, hafta sonu daha da etkili olarak yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.