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Bakan Özer: Her okul aynı imkanlara sahip olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her okul, mümkün olduğu kadar aynı imkanlara, aynı alt yapıya, aynı bilişim teknolojilerine, aynı laboratuvarlara, aynı kütüphanelere, aynı içeriklere sahip olacak" dedi.

Ekleme: 14.10.2022 - 14:40 Güncelleme: 14.10.2022 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: Her okul aynı imkanlara sahip olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim yılının ilk 4 haftasını ve yürütülen projeleri değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürü ile bir araya geldi. Başkent Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda Bakan Özer, 81 ilde eğitimde ulaşılan noktayı değerlendirdi. Tüm illere verilen yatırımların geldiği aşama ve yapılması gerekenler ile ilave çalışmalar ele alındı. Yıl sonu için konulan hedeflerdeki durumun da masaya yatırıldığı toplantıda Özer, "'2022 yılı sonu itibarıyla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete alacağız' diyerek yola çıkmıştık. 10 ay gibi kısa sürede 1800 bağımsız anaokulunu bitirdik. 14 bin 80 ana sınıfını da hizmete aldık. Şu anda yüzde 94'e ulaşan 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 100'e tamamlanacak. Bu, gerçekten bir devrimdir. 2022'nin sonuna kadar anaokulu sayısı 3 binle kalmayacak, 4 bini geçecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler bizi memnun ediyor. 'Aile Okulu' projemizde 1 milyon aileye ulaşma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yıl sonunda 1 milyon çırak ve kalfa hedefimize de çok yakınız. Sayı, şu an 857 bine ulaştı" diye konuştu.

'DOKUNULMADIK TEK OKUL KALMAYACAK'

Ağustos ayında tamamlanan 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi ile ilgili de çok olumlu geri dönüşler geldiğine dikkati çeken Bakan Özer, "Temel eğitimde en dezavantajlı 10 bin okulu çok güçlü hale getirdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok daha güvenli, çok daha huzurlu ortamlarda. İnşallah, 2023 yılında da 'Ortaöğretimde 10 Bin Okul' projesini yapacağız. Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak. Her okul mümkün olduğu kadar aynı imkanlara, aynı alt yapıya, aynı bilişim teknolojilerine, aynı laboratuvarlara, aynı kütüphanelere, aynı içeriklere sahip olacak. İstediğimiz şey, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

'1,5 MİLYAR LİRA KULLANILMAYI BEKLİYOR'

Bakan Özer, bakanlık olarak eğitime erişimi artırmak için çok sayıda sosyal projeyi hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de 140 milyon yardımcı kaynağı ücretsiz olarak öğrencilere dağıtmak olduğunu kaydetti. Okulları her yönüyle güçlendirmek için ilk kez tüm okullara bütçe gönderdiklerini hatırlatan Özer, "Okullar, 'temizlik malzemesini, kırtasiye malzemesini, küçük onarımlarını, laboratuvarlarını, donatımlarını kendileri giderebilsinler' diye gönderdiğimiz miktar, 4,5 milyar. Şu ana kadar 3 milyar lirası kullanıldı. 1,5 milyar lira okul yöneticilerinin kullanımı için hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine verilen öneme değinerek, "2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim süresi, 44 saatti. 2021 yılını 92 saatle kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz, öğretmen başına 120 saatlik bir eğitim hizmeti sağlayabilmekti. Şu anda gelinen nokta itibarıyla 192 saate eriştik" dedi.
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