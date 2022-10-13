Ataşehir'de doktora çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

tanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi'ndeki babasına ait dükkanın önünde sabah saat 05.00'te oturan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a, 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı.Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.Yücebaş'ın ölüm haberi, hem yakınlarını hem de çalışma arkadaşlarını kahretti.Genç doktordan geriye ise arkadaşlarıyla çektiği videolar kaldı.Bu arada genç doktorun babasının işlettiği restoranın müdürü İskender Yalçın, olanı biteni anlattı.Yalçın, “Çok sevilen birisiydi. Yeni atanmıştı, hayalleri olan bir doktordu. Nurcan annemizi hastaneye götürüyor. Ufak bir rahatsızlığı vardı. Oradan çıkışta ‘babamı da alalım dükkanı kapatalım, öyle geçelim eve' diyor. Buraya geliyorlar. Trafik terörü bu kez de kardeşimiz Buğra'yı buldu. Allah rahmet eylesin. Kaçan sürücünün yakalandığını ve 17 yaşında ehliyetsiz olduğunu öğrendik. Kapıda beklerken ‘anne kaç' dedikten sonra olay yaşanıyor. Buraya çok yakındım, sadece kaçtığını gördüm. Samet arkadaşımız da bacağından yaralandı.” diye konuştu.