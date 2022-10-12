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Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

Twitter'da beta kullanıcılarında Hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığını fark edildi. İddialare göre Twitter hastag'i yalnızca Twitter Blue abonelerine sunmayı test ediyor.

Ekleme: 12.10.2022 - 14:29 Güncelleme: 12.10.2022 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak
Twitter'da beta kullanıcılarında Hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığını fark edildi. İddialare göre Twitter hastag'i yalnızca Twitter Blue abonelerine sunmayı test ediyor. Mühendis ve uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'a göre Twitter, Hashtag'lerin kaldırılmasını test ediyor.

Wong, bu yeni gelişme sonrası bazı test kullanıcılarında Hashtag'lerin bağlantı olarak değil, düz metin olarak görüldüğünü söyledi. '#' sembolünün önüne boşluk bırakmadan eklenen kelime veya kelime grubuyla oluşturulan Hashtagler, anlık bilgileri kategorize etmek ve kitlelere ulaşmak için Twittter'ın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Wong yaptığı açıklamada 'Twitter, #hashtagler'in artık tıklanabilir bağlantı olmadığı bir test üzerinde çalışıyor. Bunun ne için olduğundan emin değilim' ifadelerine yer verdi.

Wong ayrıca Twitter'ın Hashtag'i yalnızca markalar için sunacağını iddia etti. Wong'un attığı Tweet'te markalara ait Hashtag'lerin yanında markayı temsil eden ikonların olduğu görülüyor. Twitter bu şekilde Hashtagler'den para kazanmayı hedefliyor. Twitter'ın yeni testinin bir diğer amacı ise Hashtag kullanımının yalnızca Twitter Blue abonelerine özel olacağı şeklinde yorumlandı. Twitter Blue belirli ülkelerde açık ve aylık 5 dolara satılıyor.

Twitter'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak



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