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Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Rusya sosyal medya devi Meta'yı 'aşırılıkçı ve terör örgütleri' listesine ekledi. Artık Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarını kullanmak suç teşkil edecek.

Ekleme: 12.10.2022 - 13:20 Güncelleme: 12.10.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak
Rusya, Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarının ana şirketi Meta'yı aşırılık yanlısı ve terör örgütleri listesine ekledi. Mart ayında Rusya'nın teknoloji düzenleyicisi, Facebook'u 'ayrımcılıkla' suçlayarak ve sosyal medya platformunun Sputnik ve Russia Today gibi hükümet destekli haber kuruluşlarına kullanıcı erişimini kısıtladığını söyleyerek Facebook'a erişimi engellemişti.

Daha sonra Rusya'nın resmi haber ajansı Tass'ın bildirdiğine göre, Rusya Başsavcılığı Meta'nın yasalara göre 'aşırılıkçı bir örgüt' olarak etiketlenmesini talep etmişti. Reuters'in Tass'a dayandırdığı haberine göre, Moskova'daki bir mahkeme Meta'nın Rusya'da 'aşırılıkçı faaliyetlerden' suçlu bulunmasının ardından temyizini reddetti. Meta'nın Ukrayna ve Polonya gibi belirli ülkelerdeki kullanıcıların Rusya'ya karşı şiddet çağrısında bulunan gönderilerine izin verildiği iddia ediliyordu.

Karar, WhatsApp ve Instagram dahil olmak üzere Meta tarafından sağlanan tüm hizmetlerin ülkede kesileceği ve Rusların bu platformlara erişimini kaybedeceği anlamına geliyor. Ayrıca bu platformların kullanılması suç teşkil edecek.
Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak



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