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Pakistan Başbakanı Şerif ve oğlu suçsuz bulundu!

Pakistan’da mahkeme, Başbakan Şahbaz Şerif ve oğlu Hamza Şerif'i yargılandıkları kara para aklama davasında suçsuz buldu.

Ekleme: 12.10.2022 - 18:34 Güncelleme: 12.10.2022 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Pakistan Başbakanı Şerif ve oğlu suçsuz bulundu!
Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor’da Özel Mahkemede Başbakan Şerif ve oğlunun 16 milyar rupi (yaklaşık 75 milyon dolar) değerinde kara parayı aklamakla suçlandıkları davanın duruşması görüldü.

Federal Soruşturma Bürosu (FIA), mahkemeye baba ve oğlun hesaplarına doğrudan para yatırılmadığını bildirdi.

Mahkeme, doğrudan bir kanıt olmadığı gerekçesiyle yargılandıkları kara para aklama davasında, Şerif ve oğlu Hamza Şerif’i suçsuz buldu.

FIA Savcısı Faruk Bacva, şüphelilerin aklanmasına karşı çıkarak Hamza Şerif’in 25 milyar rupi (yaklaşık 115 milyon dolar) değerinde bir başka kara para aklama olayına dahil olduğunu söyledi.

Mahkeme hakimi Ejaz Avan, FIA’nın somut kanıtlar sunmada başarısız olduğunu ifade etti.

Başbakan Şerif karardan memnun
Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, kendisine karşı başlatılan davayı "sahte, asılsız ve siyasi intikama dayalı" olarak nitelendirdi.

Aralık 2021’de FIA, Başbakan Şerif ve oğlu Hamza Şerif hakkında kara para akladıkları iddiasıyla dava açmıştı.

FIA, Şerif ailesine ait 28 isimsiz hesap aracılığıyla 2008-2018 döneminde yaklaşık 75 milyon dolar kara para aklandığını iddia etmişti.

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